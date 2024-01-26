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Путин: Удар по Ил-76 был нанесен ПВО Украины

Путин: Удар по Ил-76 был нанесен ПВО Украины Удар двумя ракетами по перевозившему украинских пленных Ил-76 был нанесен ПВО Украины.
В регионе
26 января 2024 г. 20:47
Путин: Удар по Ил-76 был нанесен ПВО Украины

Удар двумя ракетами по перевозившему украинских пленных Ил-76 был нанесен ПВО Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Были зафиксированы пуски двух ракет с подконтрольной Украине территории", - сказал президент.

Напомним, что 24 января российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. Все находящиеся на борту 75 человек, включая 65 украинских военнопленных, погибли. 25 января были найдены оба черных ящика военно-транспортного самолета.

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Версия на азербайджанском языке Putin: "İl-76"nı vuran raketlər Ukrayna ərazisindən buraxılıb”

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