Путин: Удар по Ил-76 был нанесен ПВО Украины

Удар двумя ракетами по перевозившему украинских пленных Ил-76 был нанесен ПВО Украины.

Удар двумя ракетами по перевозившему украинских пленных Ил-76 был нанесен ПВО Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Были зафиксированы пуски двух ракет с подконтрольной Украине территории", - сказал президент.

Напомним, что 24 января российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. Все находящиеся на борту 75 человек, включая 65 украинских военнопленных, погибли. 25 января были найдены оба черных ящика военно-транспортного самолета.