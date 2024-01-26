Путин: Удар по Ил-76 был нанесен ПВО Украины

Удар двумя ракетами по перевозившему украинских пленных Ил-76 был нанесен ПВО Украины.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Были зафиксированы пуски двух ракет с подконтрольной Украине территории", - сказал президент.
Напомним, что 24 января российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. Все находящиеся на борту 75 человек, включая 65 украинских военнопленных, погибли. 25 января были найдены оба черных ящика военно-транспортного самолета.