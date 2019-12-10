Путин: убитый в Берлине гражданин Грузии был организатором взрывов в метро Москвы

битый в августе этого года в Берлине гражданин Грузии являлся одним из организаторов взрывов в московском метро.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в "нормандском формате".

"Он был одним из организаторов взрывов в московском метро", - указал глава государства.

Путин напомнил, что убитый принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе и находился в розыске. "Я не знаю, что с ним произошло. Это бандитская среда, и там может произойти все что угодно", - подчеркнул российский лидер.