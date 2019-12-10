 Наверх

Путин: убитый в Берлине гражданин Грузии был организатором взрывов в метро Москвы

Путин: убитый в Берлине гражданин Грузии был организатором взрывов в м

битый в августе этого года в Берлине гражданин Грузии являлся одним из организаторов взрывов в московском метро. 

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в "нормандском формате".

"Он был одним из организаторов взрывов в московском метро", - указал глава государства.

Путин напомнил, что убитый принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе и находился в розыске. "Я не знаю, что с ним произошло. Это бандитская среда, и там может произойти все что угодно", - подчеркнул российский лидер.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!