Путин: У России нет интереса отвоевать какие-либо территории

Украинский кризис - это не территориальный конфликт. У России нет интереса с точки зрения отвоевывания каких-либо территорий.

Украинский кризис - это не территориальный конфликт. У России нет интереса с точки зрения отвоевывания каких-либо территорий.

Как сообщает российское бюро, об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Российский лидер отметил, что прочный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности.

По словам Путина, контрагенты на западе потеряли реальность: "Они нарушили все правила".

Любой, кто ведет себя независимо, превращается для Запада в тех, кого надо устранить, отметил он. "Определенной части западных элит всегда нужен враг - мир загнан в противостояние мы или они".

Президент РФ отметил, что нельзя обеспечить безопасность одних за счет других, гармония достижима - надо просто отбросить гордыню и не смотреть на других как на дикарей. По словам президента, Россия выступает за равноправие всех стран: "Никто не должен подчиняться и ставить свои интересы в зависимость от других".