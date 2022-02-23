О нас
Аудио новости

Путин: У России и Азербайджана имеется общая заинтересованность в обеспечении стабильности и безопасности

Путин: У России и Азербайджана имеется общая заинтересованность в обеспечении стабильности и безопасности "В общем, сегодняшние переговоры ясно показали, что у России и Азербайджана имеется общая заинтересованность в обеспечении стабильности и безопасности в Кавказском и Каспийском регионах, в развитии интеграционных процессов на всем евразийском пространстве
В регионе
23 февраля 2022 г. 00:31
Путин: У России и Азербайджана имеется общая заинтересованность в обеспечении стабильности и безопасности

"В общем, сегодняшние переговоры ясно показали, что у России и Азербайджана имеется общая заинтересованность в обеспечении стабильности и безопасности в Кавказском и Каспийском регионах, в развитии интеграционных процессов на всем евразийском пространстве".

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве 22 февраля.

"И в заключение хотел бы выразить признательность Ильхаму Гейдаровичу за продуктивную совместную работу сегодня. Убежден, что достигнутые сегодня договоренности послужат дальнейшему укреплению всего комплекса российско-азербайджанских отношений на благо двух стран", - сказал В.Путин.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Putin: "Avrasiya məkanında inteqrasiya proseslərinin inkişafında Rusiya və Azərbaycanın ümumi maraqları var"

Самое читаемое

В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
16 февраля 2022 г. 09:39
Генпрокурор: В СМИ не должно быть места оскорбляющим честь и достоинство материалам
Генпрокурор: В СМИ не должно быть места оскорбляющим честь и достоинство материалам
22 февраля 2022 г. 11:15
В Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры
В Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры
19 февраля 2022 г. 16:40
Завтра в Азербайджане первый вторник Новруза
Завтра в Азербайджане первый вторник Новруза
21 февраля 2022 г. 15:50
МВД: Задержан певец Манаф Агаев
МВД: Задержан певец Манаф Агаев
17 февраля 2022 г. 21:40
MİDA назвало дату очередной продажи льготных квартир
MİDA назвало дату очередной продажи льготных квартир
18 февраля 2022 г. 10:06
Известные путешественники из 20 стран посетили город Шуша
ФотоИзвестные путешественники из 20 стран посетили город Шуша
16 февраля 2022 г. 13:35
Гурбан Гурбанов: Своей командой я полностью остался доволен
Гурбан Гурбанов: Своей командой я полностью остался доволен
18 февраля 2022 г. 02:24
В Баку убиты женщина и двое ее малолетних детей
В Баку убиты женщина и двое ее малолетних детей
20 февраля 2022 г. 17:55
Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится в России с официальным визитом
Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится в России с официальным визитом
21 февраля 2022 г. 17:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi