Путин: У России и Азербайджана имеется общая заинтересованность в обеспечении стабильности и безопасности

"В общем, сегодняшние переговоры ясно показали, что у России и Азербайджана имеется общая заинтересованность в обеспечении стабильности и безопасности в Кавказском и Каспийском регионах, в развитии интеграционных процессов на всем евразийском пространстве

"В общем, сегодняшние переговоры ясно показали, что у России и Азербайджана имеется общая заинтересованность в обеспечении стабильности и безопасности в Кавказском и Каспийском регионах, в развитии интеграционных процессов на всем евразийском пространстве".

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве 22 февраля.

"И в заключение хотел бы выразить признательность Ильхаму Гейдаровичу за продуктивную совместную работу сегодня. Убежден, что достигнутые сегодня договоренности послужат дальнейшему укреплению всего комплекса российско-азербайджанских отношений на благо двух стран", - сказал В.Путин.