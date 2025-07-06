Путин: У БРИКС много единомышленников среди стран глобального Юга и Востока

БРИКС получает все больше единомышленников среди стран глобальных Юга и Востока. Голос объединения, основанного на равенстве и партнерстве, звучит все громче на мировой арене, заявил президент РФ Владимир Путин.

БРИКС получает все больше единомышленников среди стран глобальных Юга и Востока. Голос объединения, основанного на равенстве и партнерстве, звучит все громче на мировой арене, заявил президент РФ Владимир Путин.

Как передает Report, об этом он заявил выступая по видеосвязи на саммите БРИКС.

"БРИКС по праву утвердился среди центров глобального управления, и солидный голос в поддержку наших государств, в поддержку коренных интересов коренного большинства все более отчетливо звучит на международной арене", - отметил президент РФ.

"У БРИКС много единомышленников среди стран глобального Юга и Востока. Им импонирует сложившаяся в объединении культура открытого партнерства и сотрудничества, взаимного уважения и учета мнений друг друга", - указал Путин.