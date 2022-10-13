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Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу

Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу Поставки газа в Турцию идут в полном объеме, страна оказалась самым надежным партнером.
В регионе
13 октября 2022 г. 14:43
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу

Поставки газа в Турцию идут в полном объеме, страна оказалась самым надежным партнером. Турция оказалась также самым надежным маршрутом поставок газа в Европу.

Как сообщает российское бюро Report, об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане.

В.Путин отметил, что газопровод "Турецкий поток" работает успешно, "хоть его и пытались взорвать".

Российский лидер подчеркнул, что работа по проекту строительства АЭС "Аккую" идет по плану, удастся выполнить договоренности и запустить к столетнему юбилею Турции очередной энергоблок. "В мае следующего года планируется завезти на станцию ядерное топливо", - добавил он.

По словам Путина, он поделился с Эрдоганом идеей создания газового хаба в Турции, отметив, что в случае его создания, он мог бы стать и площадкой для формирования цены на газ.

Страны, получающие зерно по стамбульской сделке, должны быть благодарны Эрдогану, заявил президент РФ.

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Версия на азербайджанском языке Putin: “Türkiyə Avropaya təbii qaz nəqlində ən etibarlı marşrutdur”
Версия на английском языке Putin: Turkiye proves to be most reliable destination for gas supplies

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