Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу

Поставки газа в Турцию идут в полном объеме, страна оказалась самым надежным партнером.

Поставки газа в Турцию идут в полном объеме, страна оказалась самым надежным партнером. Турция оказалась также самым надежным маршрутом поставок газа в Европу.

Как сообщает российское бюро Report, об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане.

В.Путин отметил, что газопровод "Турецкий поток" работает успешно, "хоть его и пытались взорвать".

Российский лидер подчеркнул, что работа по проекту строительства АЭС "Аккую" идет по плану, удастся выполнить договоренности и запустить к столетнему юбилею Турции очередной энергоблок. "В мае следующего года планируется завезти на станцию ядерное топливо", - добавил он.

По словам Путина, он поделился с Эрдоганом идеей создания газового хаба в Турции, отметив, что в случае его создания, он мог бы стать и площадкой для формирования цены на газ.

Страны, получающие зерно по стамбульской сделке, должны быть благодарны Эрдогану, заявил президент РФ.