 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Путин: Турция действует весьма эффективно в борьбе с терроризмом в Сирии

    Президент России: На данный момент Турция продолжает работать над созданием зоны деэскалации

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Турецкие партнеры выполняют взятые на себя обязательства по созданию зоны деэскалации в сирийском Идлибе. 

    Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

    "Не все так просто, а наоборот все сложно, но турецкие партнеры выполняют взятые на себя обязательства", - заявил В.Путин.

    По его словам, на данный момент Турция продолжает работать над созданием зоны деэскалации.

    "Не всё еще тяжелое вооружение выведено, не все боевики террористических организаций ИГ и "Джебхат ан-Нусра", но турецкие партнеры делают все, чтобы выполнить свои обязательства. Не все так просто, но Турция действует достаточно жестко и весьма эффективно в борьбе с этими террористическим группировками", - сказал президент России.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi