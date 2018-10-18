Путин: Турция действует весьма эффективно в борьбе с терроризмом в Сирии

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Турецкие партнеры выполняют взятые на себя обязательства по созданию зоны деэскалации в сирийском Идлибе.

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Не все так просто, а наоборот все сложно, но турецкие партнеры выполняют взятые на себя обязательства", - заявил В.Путин.

По его словам, на данный момент Турция продолжает работать над созданием зоны деэскалации.

"Не всё еще тяжелое вооружение выведено, не все боевики террористических организаций ИГ и "Джебхат ан-Нусра", но турецкие партнеры делают все, чтобы выполнить свои обязательства. Не все так просто, но Турция действует достаточно жестко и весьма эффективно в борьбе с этими террористическим группировками", - сказал президент России.