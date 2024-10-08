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Путин: Торговый оборот России и Армении может стать рекордным в 2024 году

Путин: Торговый оборот России и Армении может стать рекордным в 2024 году Торговый оборот России и Армении может стать рекордным в этом году.
В регионе
8 октября 2024 г. 14:52
Путин: Торговый оборот России и Армении может стать рекордным в 2024 году

Торговый оборот России и Армении может стать рекордным в этом году.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Николом Пашиняном.

"Торгово-экономические отношения развиваются весьма успешно, товарооборот в прошлом году достиг 7,4 млрд долларов, а в первом полугодии вырос в 2,5 раза, превысив 8,3 млрд долларов. Если в таком темпе будем двигаться то это означает, что по итогам года составит 14-16 млрд. Это рекордный показатель", - отметил Путин.

По его словам, Россия - ведущий инвестор в экономику Армении, общий объем накопленных инвестиций в экономику составляет 4 млрд долларов.

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Версия на английском языке Putin says Russia-Armenia trade could reach new highs in 2024
Версия на азербайджанском языке Putin: 2024-cü ildə Rusiya ilə Ermənistan arasında ticarət dövriyyəsi rekord həddə çata bilər

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