Путин сыграл в хоккей на Красной площади

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги.

Как передает Report, на этот раз борьба развернулась на ГУМ-катке на Красной площади.

Составы команд традиционные: в частности, на лёд вышли министр обороны Сергей Шойгу, прославленные ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре и Вячеслав Фетисов.