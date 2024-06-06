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Путин: Строительство российской АЭС "Аккую" в Турции идет по плану

Путин: Строительство российской АЭС "Аккую" в Турции идет по плану Строительство российской АЭС "Аккую" в Турции идет по плану и без задержек.
В регионе
6 июня 2024 г. 02:18
Путин: Строительство российской АЭС Аккую в Турции идет по плану

Строительство российской АЭС "Аккую" в Турции идет по плану и без задержек.

Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств.

"По проекту "Аккую" все идет по плану, все в графике. Нет никаких задержек, работает большое количество людей. <...> Мы благодарны турецкому руководству за условия, которые были созданы для этой работы", - сказал он.

Напомним, что полный ввод в строй АЭС "Аккую" внесен в стратегический план развития Турции до 2028 года.

"Аккую" — первая строящаяся атомная электростанция в Турции. Проект реализуется на основе межправительственного соглашения о сотрудничестве, подписанного между Российской Федерацией и Турцией 12 мая 2010 года.

Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1 200 МВт. После вывода на полную мощность АЭС будет вырабатывать около 35 млрд кВт⋅ч в год и удовлетворять 10% потребностей республики в электроэнергии.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya lideri: “Akkuyu” AES-in tikintisi plan üzrə və gecikmə olmadan davam edir

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