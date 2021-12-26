Путин: Стараюсь сам выбирать новогодние подарки внукам

Президент России Владимир Путин рассказал, что старается выбирать новогодние подарки внукам самостоятельно, хотя и не ходит по магазинам.
Как передает Report, этими деталями своей жизни глава государства поделился в эфире телеканала "Россия-1", в программе
"Ну, отчасти да. Но я, к сожалению, не хожу по магазинам. Но есть сейчас возможность другими способами что-то выбрать, и я стараюсь это делать сам и надеюсь, что им понравится", - отметил Путин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства традиционно встретит Новый год в компании родных и близких.