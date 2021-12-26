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Путин: Стараюсь сам выбирать новогодние подарки внукам

Путин: Стараюсь сам выбирать новогодние подарки внукам Президент России Владимир Путин рассказал, что старается выбирать новогодние подарки внукам самостоятельно, хотя и не ходит по магазинам.
В регионе
26 декабря 2021 г. 16:52
Путин: Стараюсь сам выбирать новогодние подарки внукам
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин рассказал, что старается выбирать новогодние подарки внукам самостоятельно, хотя и не ходит по магазинам.

Как передает Report, этими деталями своей жизни глава государства поделился в эфире телеканала "Россия-1", в программе "Москва. Кремль. Путин". Журналист Павел Зарубин поинтересовался у президента, удастся ли ему провести Новый год и праздничные дни с семьей, а также самостоятельно ли он выбирает подарки внукам.

"Ну, отчасти да. Но я, к сожалению, не хожу по магазинам. Но есть сейчас возможность другими способами что-то выбрать, и я стараюсь это делать сам и надеюсь, что им понравится", - отметил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства традиционно встретит Новый год в компании родных и близких.

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Версия на азербайджанском языке Putin nəvələri üçün Yeni il hədiyyələrini özü seçdiyini bildirib

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