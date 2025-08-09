О нас

В регионе
9 августа 2025 г. 06:12
Президент Владимир Путин станет первым российским лидером, посетившим Аляску.

Как передает Report, об этом сообщают российски СМИ.

Отмечается, что до сих пор ни один президент РФ не посещал этот американский штат.

Согласно статистическим данным, средний американец за свою жизнь посещает десять с половиной штатов, однако каждый десятый человек никогда не выезжал за пределы своего штата, и только 12% жителей США посетили Аляску.

Президент России в последний раз посещал США в 2015 году.

Встреча между Путиным и Трампом состоится 15 августа на Аляске.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил эту информацию. По его словам, выбор места продиктован географической близостью двух стран.

Версия на азербайджанском языке Putin Rusiyanın Alyaskaya səfər edən ilk lideri olacaq

