Путин станет первым российским лидером, посетившим Аляску

Президент Владимир Путин станет первым российским лидером, посетившим Аляску.

Как передает Report , об этом сообщают российски СМИ.

Отмечается, что до сих пор ни один президент РФ не посещал этот американский штат.

Согласно статистическим данным, средний американец за свою жизнь посещает десять с половиной штатов, однако каждый десятый человек никогда не выезжал за пределы своего штата, и только 12% жителей США посетили Аляску.

Президент России в последний раз посещал США в 2015 году.

Встреча между Путиным и Трампом состоится 15 августа на Аляске.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил эту информацию. По его словам, выбор места продиктован географической близостью двух стран.