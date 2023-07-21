Путин: США стремятся ослабить Европу и затянуть конфликт в Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что США действуют в логике выгоды ослабления позиций Европы и затягивания украинского конфликта.

Президент России Владимир Путин заявил, что США действуют в логике выгоды ослабления позиций Европы и затягивания украинского конфликта.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании Совбеза РФ.

"И европейцы, да и представители европейских элит видят, что так называемая поддержка Украины... это обслуживание чужих, далеко не европейских интересов: интересов заокеанского глобального гегемона, которому выгодно ослабление Европы. Выгодно ему и бесконечное затягивание украинского конфликта", - сказал Путин.

По его словам, это вряд ли соответствует истинным интересам американского народа.