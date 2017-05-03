Президент России: США поддерживают создание зон безопасности в Сирии

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом создание зон безопасности в Сирии, США поддерживают эти идеи, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Об этом говорит, мы слышали это из одного из выступлений президента Соединенных Штатов Америки, который говорит о зонах деэскалации. Мы вчера по телефону с господином Трампом обсуждали эту тему. Насколько я понял, американская администрация поддерживает эти идеи", - заявил В. Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

Отметим, что российские СМИ со ссылкой на источники утверждают, что Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны.