Путин: США и НАТО проигнорировали принципиальные озабоченности России

Российский президент Владимир Путин заявил, что США и НАТО проигнорировали принципиальные озабоченности России по безопасности.

Российский президент Владимир Путин заявил, что США и НАТО проигнорировали принципиальные озабоченности России по безопасности.

Как передает Report, об этом он сказал по итогам переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном.

"Внимательно анализируем полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы", - сообщил президент России.

По словам Путина, "уже сейчас понятно, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы".

Президент добавил, что Москва не увидела адекватного учета трех своих ключевых требований. Речь идет о недопущении расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружений вблизи России, а также возврата военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Европе к состоянию 1997 года.