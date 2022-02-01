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Путин: США и НАТО проигнорировали принципиальные озабоченности России

Путин: США и НАТО проигнорировали принципиальные озабоченности России Российский президент Владимир Путин заявил, что США и НАТО проигнорировали принципиальные озабоченности России по безопасности.
В регионе
1 февраля 2022 г. 21:36
Путин: США и НАТО проигнорировали принципиальные озабоченности России

Российский президент Владимир Путин заявил, что США и НАТО проигнорировали принципиальные озабоченности России по безопасности.

Как передает Report, об этом он сказал по итогам переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном.

"Внимательно анализируем полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы", - сообщил президент России.

По словам Путина, "уже сейчас понятно, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы".

Президент добавил, что Москва не увидела адекватного учета трех своих ключевых требований. Речь идет о недопущении расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружений вблизи России, а также возврата военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Европе к состоянию 1997 года.

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Версия на азербайджанском языке Putin: “ABŞ və NATO Rusiyanın fundamental təhlükəsizlik narahatlıqlarına məhəl qoymayıb”

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