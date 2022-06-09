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Путин сравнил себя с Петром I: На нашу долю выпало возвращать и укреплять

Путин сравнил себя с Петром I: На нашу долю выпало возвращать и укреплять Президент России Владимир Путин сравнил себя с императором Петром I.
В регионе
9 июня 2022 г. 20:27
Путин сравнил себя с Петром I: На нашу долю выпало возвращать и укреплять
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин сравнил себя с императором Петром I.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Владимир Путин сказал на встрече с молодыми предпринимателями.

"Сейчас мы были на выставке, посвященной 350-летию Петра I. Почти ничего не изменилось. Петр I Северную войну вел 21 год. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего он не отторгал, он возвращал, да, так и есть… Возвращал и укреплял. Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять", - отметил он.

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