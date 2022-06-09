Путин сравнил себя с Петром I: На нашу долю выпало возвращать и укреплять

Президент России Владимир Путин сравнил себя с императором Петром I.

Президент России Владимир Путин сравнил себя с императором Петром I.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Владимир Путин сказал на встрече с молодыми предпринимателями.

"Сейчас мы были на выставке, посвященной 350-летию Петра I. Почти ничего не изменилось. Петр I Северную войну вел 21 год. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего он не отторгал, он возвращал, да, так и есть… Возвращал и укреплял. Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять", - отметил он.