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Путин сравнил американские комплексы Patriot с С-300

Путин сравнил американские комплексы Patriot с С-300 Поставка Киеву систем Patriot приведет к затягиванию конфликта в Украине, заявил Владимир Путин.
В регионе
22 декабря 2022 г. 21:55
Путин сравнил американские комплексы Patriot с С-300

Поставка Киеву систем Patriot приведет к затягиванию конфликта в Украине.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

"Что касается Patriot, то это достаточно старая система, она не работает так, как скажем, наша С-300. Но, тем не менее, те, кто нам противостоят, исходят из того, что это оборонительное оружие - ну, и ладно. Просто будем иметь это в виду", - сказал российский лидер в беседе с журналистами кремлевского пула.

"И противоядие всегда найдется, - добавил он. - Пусть ставят, мы их пощелкаем".

О поставках Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot было объявлено 21 декабря в ходе визита Владимира Зеленского в США - первой зарубежной поездки украинского лидера с начала войны.

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Версия на азербайджанском языке Putin ABŞ-ın “Patriot” sistemlərini “S-300”lə müqayisə edib

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