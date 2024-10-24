Путин: Список стран-партнеров БРИКС согласован, но будет обнародован после подтверждения от этих государств

Список стран-партнеров БРИКС согласован, но будет обнародован после подтверждения от этих государств.

Список стран-партнеров БРИКС согласован, но будет обнародован после подтверждения от этих государств.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

"Интерес к работе в этом объединении проявляют многие страны, 35 стран участвовали в мероприятиях в Казани. И мы согласовали с партнерами, что на первом этапе, имея в виду возможное расширение, мы пойдем по пути согласования списка стран-партнеров. Такой список согласован", - сказал глава РФ.

По его словам, некоторые страны, которые участвовали в мероприятиях в рамках БРИКС, передали свои предложения и запрос на полноформатное участие в работе объединения.

"Дальше ситуация будет развиваться следующим образом. Мы направим приглашения и предложения будущим странам-партнерам участвовать в нашей работе в таком качестве и по получении положительного ответа, объявим уже о том, кто находится в этом списке", - отметил Путин.