Путин: Создание АЭС "Аккую" - новый этап в развитии экономики Турции

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Второй блок АЭС будет построен к 2023 году, его открытие будет приурочено к 100-летию создания Турецкой Республики.

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии старта строительства первого блока АЭС "Аккую" в Турции.

"Турция высокоразвитая в техническом и экономическом отношении государство, но это новый этап, новый шаг в развитии экономики Турецкой Республики", - заявил В.Путин.

По его словам, помощь России в создании первого в Турции АЭС связана с тем, что она является одним из признанных лидеров в области мирового атома.

Он указал, что согласно экспертным оценкам АЭС "Аккую" даст около 10% общей энергогенерации Турции.

Российский президент указал, что создание комплекса ядерного реактора создаст новые хорошо оплачиваемые рабочие места.

"Россия также обеспечивает подготовку высококвалифицированных кадров для Турции. Сегодня в России обучается 220 турецких студентов по направлениям, связанным с атомной энергетикой, а 35 граждан Турции уже получили диплом одного из ведущих в мире вузов в сфере атомной энергетики, российского МИФИ ("Московский инженерно-физический институт") и предложение по работе в проектной компании "Аккую", - сказал В.Путин.