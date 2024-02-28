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Путин: Сотрудничество регионов - важная составляющая cтратегического партнерства РФ и Азербайджана

Путин: Сотрудничество регионов - важная составляющая cтратегического партнерства РФ и Азербайджана Сотрудничество по линии регионов является важной составляющей российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества.
В регионе
28 февраля 2024 г. 15:46
Путин: Сотрудничество регионов - важная составляющая cтратегического партнерства РФ и Азербайджана

Сотрудничество по линии регионов является важной составляющей российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества.

Как сообщает Report. об этом говорится в приветственном послании президента России Владимира Путина участникам 12-ого российско-азербайджанского межрегионального форума, открывшегося 28 февраля в Ставропольском крае РФ.

Президент России отметил, что сотрудничество регионов вносит большой вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между народами, расширяет возможности для продвижения взаимовыгодных торговых, инвестиционных и гуманитарных связей, создает условия для повышения благосостояния граждан обеих стран.

"Ваши регулярные встречи, уже ставшие доброй традицией, обеспечивают прямой заинтересованный диалог между представителями органов государственной власти, общественных, научных и деловых кругов по актуальным вопросам межрегионального взаимодействия. В этом году повестка дня форума как всегда объемна и содержательна. В центре внимания - различные аспекты развития кооперации в сферах промышленности и сельского хозяйства, поддержка малого и среднего предпринимательства, совместных проектов по защите окружающей среды ", - сказал Путин.

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Версия на английском языке Putin: Regional cooperation - important component of Russia-Azerbaijan strategic partnership
Версия на азербайджанском языке Putin: Regionlar arasında əməkdaşlıq Rusiya ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlığın mühüm tərkib hissəsidir

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