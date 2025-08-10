О нас

Путин сообщил Рахмону о результатах переговорного процесса с США

Путин сообщил Рахмону о результатах переговорного процесса с США Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил о результатах переговорного процесса между РФ и США.
В регионе
10 августа 2025 г. 13:10
Путин сообщил Рахмону о результатах переговорного процесса с США

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил о результатах переговорного процесса между РФ и США.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента республики.

"Президент России сообщил об основных результатах переговорного процесса с США. Лидер нации (Эмомали Рахмон) выразил признательность за информацию и поддержал усилия по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Таджикистана.

Отмечается, что стороны подчеркнули готовность к дальнейшим совместным мерам, направленным на развитие отношений стратегического партнерства между Таджикистаном и Россией.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
6 августа 2025 г. 16:56
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
6 августа 2025 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi