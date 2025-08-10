Путин сообщил Рахмону о результатах переговорного процесса с США

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил о результатах переговорного процесса между РФ и США.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента республики.

"Президент России сообщил об основных результатах переговорного процесса с США. Лидер нации (Эмомали Рахмон) выразил признательность за информацию и поддержал усилия по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Таджикистана.

Отмечается, что стороны подчеркнули готовность к дальнейшим совместным мерам, направленным на развитие отношений стратегического партнерства между Таджикистаном и Россией.