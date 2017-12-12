Путин сообщил о росте товарооборота с Турцией за 9 месяцев на 36% до 15 млрд долларов

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре заявил, что товарооборот между странами за девять месяцев вырос на 36% — до 15 млрд, передает Report.

«Вместе с президентом Эрдоганом с удовлетворением констатировали, что с начала года двусторонний товарооборот заметно подрос: с января по сентябрь торговые потоки увеличились на 36% — до 15 млрд», — заявил Путин.

Он отметил, что за весь прошлый год показатель составлял 15,8 млрд долларов: «То есть в этом году он явно будет превышен», — добавил президент.

Путин также отметил, что за первые восемь месяцев 2017 года импорт в Россию турецкой сельхозпродукции увеличился в 1,8 раза.

«Не скрою, что и сегодня шла дискуссия по тому, как и в каком направлении нужно предпринять дальнейшие шаги по либерализации наших торгово-экономических связей», — отметил Путин.