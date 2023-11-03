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Путин: Событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри

Путин: Событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри Событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри.
В регионе
3 ноября 2023 г. 16:55
Путин: Событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри

Событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы должны на это обратить внимание и должным образом в соответствии с законами РФ отреагировать", - сказал он.

Отметим, что Следственный комитет России установил личности более 20 подозреваемых, принимавших активное участие в массовых беспорядках в Дагестане.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов.

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Версия на английском языке Putin: Events in Dagestan aimed at shaking Russia from inside
Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin: “Dağıstandakı hadisələr ilə Rusiyanı daxildən sarsıtmaq istəyirdilər”

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