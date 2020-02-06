Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также замруководителя Главного управления СК по Московской области.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

Свои посты покидают генерал-майор полиции Аксенов Н. Н., генерал-майор полиции Афанасьев Н. Н., генерал-майор полиции Половников В. Н., генерал-лейтенант Яхьев Р. Х., а также полковник юстиции Сарафанов А. Г. - замруководителя Главного следственного управления СК по Московской области.