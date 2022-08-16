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Путин: Снизить напряженность в мире можно только современной многополярной системой

Путин: Снизить напряженность в мире можно только современной многополярной системой Многополярное устройство мира может снизить напряженность в мире, преодолеть риски в военно-политической сфере.
В регионе
16 августа 2022 г. 12:11

Многополярное устройство мира может снизить напряженность в мире, преодолеть риски в военно-политической сфере.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, требуется укрепить систему современного многополярного мира.

"Как бы ни цеплялись за привычное положение дел бенефициары нынешней глобалистской модели, она обречена - геополитические изменения исторического масштаба идут совсем в другом направлении", - заявил Путин.

"Они [западные элиты] всеми силами пытаются сохранить ускользающую из их рук гегемонию, власть, пытаются удержать страны и народы в тисках неоколониального по своему характеру порядка. Их гегемония означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры, неолиберальный тоталитаризм", — сказал Путин.

По мнению президента, коллективный Запад целенаправленно разваливает систему европейской безопасности, "сколачивая все новые военные альянсы". "На словах это лицемерно объявляется необходимостью укрепления безопасности в Европе, однако на деле происходит как раз обратное", — указал Путин.

При этом выдвинутые Россией в декабре прошлого года предложения о мерах взаимной безопасности были проигнорированы, подчеркнул он.

По его словам, после начала операции в Украине, страны Запада ввели против России уже несколько пакетов санкций. Ограничения, в том числе, затронули первых лиц государства, финансовые и промышленные предприятия, а также около половины международных резервов ЦБ.

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