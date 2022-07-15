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Путин снизил число заместителей премьер-министра до 10

Путин снизил число заместителей премьер-министра до 10 В России число вице-премьеров сокращено с 11 до 10.
В регионе
15 июля 2022 г. 16:12
Путин снизил число заместителей премьер-министра до 10

В России число вице-премьеров сокращено с 11 до 10.

Как передает российское бюро Report, внесено изменение в указ о структуре федеральных органов исполнительной власти. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Освобожден от должности генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. На его место назначен бывший зампредседателя правительства
Юрий Борисов.

Кроме того, Путин назначил Дениса Мантурова заместителем председателя правительства – министром промышленности и торговли страны.

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