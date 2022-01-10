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Путин: Ситуация в Казахстане касается всех

Путин: Ситуация в Казахстане касается всех Ситуация в Казахстане касается всех.
В регионе
10 января 2022 г. 12:24
Путин: Ситуация в Казахстане касается всех

Ситуация в Казахстане касается всех.

Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании глав государств Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое проходит в режиме видеоконференции.

По словам президента РФ, нападение на Казахстан является актом агрессии, и на это нужно было реагировать без промедления.

В Казахстане мы наблюдаем агрессию международного терроризма, боевики проходили обучение и "горячие точки", добавил Путин.

Он отметил, что миротворческий контингент ОБКБ будет находиться в Казахстане ограниченный период, и после выполнения своих функций выведен из республики.

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Версия на азербайджанском языке Putin: “Qazaxıstan dövlətçiliyinə qarşı təhdidlə üz-üzədir”

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