Путин: Ситуация в Казахстане касается всех

Ситуация в Казахстане касается всех.

Ситуация в Казахстане касается всех.

Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании глав государств Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое проходит в режиме видеоконференции.

По словам президента РФ, нападение на Казахстан является актом агрессии, и на это нужно было реагировать без промедления.

В Казахстане мы наблюдаем агрессию международного терроризма, боевики проходили обучение и "горячие точки", добавил Путин.

Он отметил, что миротворческий контингент ОБКБ будет находиться в Казахстане ограниченный период, и после выполнения своих функций выведен из республики.