Путин: Ситуация с коронавирусом в России может качнуться в любую сторону

Ситуация с коронавирусом в России успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону

"Система сработала организованно, удалось спасти сотни тысяч жизней". Как передаёт российское бюро Report, об этом во время большого совещания по эпидемиологической обстановке заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

"Ситуация с коронавирусом в России успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону", - сказал он.

Президент отметил, что снимать ограничения надо осторожно, необоснованная поспешность чревата повторным ростом и призвал сделать все, чтобы избежать повторного введения ограничений.