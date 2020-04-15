Путин: Ситуация с коронавирусом динамично меняется

"Ситуация динамично меняется. Прошу правительство постоянно оценивать эффективность принимаемых мер. Очевидно, что потребуются новые решения. Такие решения нужно готовить уже сейчас, консолидировать ресурсы". Как передает российское бюро Report, об этом в рамках совещания в членами правительства РФ заявил президент России Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что завтра состоится отдельное совещание, посвященное положению дел в строительной индустрии. В ближайшие дни будет обсуждено положение дел и в других отраслях.

Отметим, что в России на сегодняшний день зафиксировано 24 490 случаев заболевания. Число заразившихся в стране за последние сутки составило 3 388. Всего в РФ от коронавируса умерли 198 человек.