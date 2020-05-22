Путин: Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется

Президент России Владимир Путин констатировал, что ситуация с распространением коронавируса в РФ в целом стабилизируется, хотя динамика неустойчивая, cообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

"По поступающей объективной информации, по оценкам экспертов, ситуация в целом в стране стабилизируется: и в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения", - сказал В. Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

Однако, по его словам, "пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть".

Президент России заявил, что система здравоохранения страны в борьбе с коронавирусом по-прежнему обладает надежным запасом прочности. "Именно профилактика, широкое тестирование позволяют сейчас работать системе здравоохранения с хорошим запасом надежности и прочности. Из 165 тыс. специализированный коек, развернутых, как мы и планировали, для помощи людям с тяжелыми осложнениями, вызванными коронавирусом, используется порядка 110 тыс.", - сказал он.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

Глава государства отметил, что за две недели число тестов на коронавирус в РФ выросло на 3 млн, нужно наращивать эту работу.