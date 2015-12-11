​Путин: Силы, угрожающие ВС России в Сирии, будут уничтожены

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Любые силы, угрожающие Вооруженным силам России в Сирии, подлежат уничтожению.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил российский президент Владимир Путин на расширенной коллегии минобороны России.

"Террористы в Сирии - прямая угроза для России. Действия РФ продиктованы не абстрактными интересами, а намерением защитить страну", - сказал В.Путин.

По его словам, ВС России нанесли существенный ущерб террористам в Сирии, а их действия заслуживают высокой положительной оценки.

Глава государства также поручил согласовывать действия ВС России в Сирии с командными пунктами Израиля и коалиции, возглавляемой США.