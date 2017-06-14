Путин: Шпионить против собственных союзников неприлично

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин заявил, что не имеет ничего против того, что США будут осуществлять разведывательную деятельность на территории РФ, но считает, что шпионить против собственных союзников неприлично. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом В. Путин заявил в интервью известному режиссеру Оливеру Стоуну, показанном на телеканале Showtime.

Так он ответил на реплику о том, что США, видимо, проводят разведку в отношении России.

При этом, по его словам, российские спецслужбы не ведут слежку и прослушку за своими гражданами, у России нет таких технических возможностей в отличие от США.

"У нас нет таких технических возможностей. Нет, такого массового охвата, такой сети у нас нет. Говорю вам совершенно ответственно", — сказал Путин.

Он также заявил, что российские спецслужбы не собирают никакую информацию и по представителям различных религиозных конфессий.

"Нет, 100% нет. Конфликтов между исламом, христианством, иудаизмом у нас никогда не было. И потом наши представители исламского сообщества – они граждане России. У них другой Родины нет. Россия – их Родина", — сказал Путин, отвечая на вопрос, собирают ли спецслужбы информацию по мусульманам.