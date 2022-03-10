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Путин: Сейчас санкционное давление имеет комплексный характер

Путин: Сейчас санкционное давление имеет комплексный характер "Сейчас санкционное давление имеет комплексный характер и создает для России определенные проблемы, но мы так же как преодолевали трудности в предыдущие годы, преодолеем их и сейчас. Надо пройти этот период".
В регионе
10 марта 2022 г. 20:25
Путин: Сейчас санкционное давление имеет комплексный характер

"Сейчас санкционное давление имеет комплексный характер и создает для России определенные проблемы, но мы так же как преодолевали трудности в предыдущие годы, преодолеем их и сейчас. Надо пройти этот период".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что экономика России адаптируется к новой ситуации: "Мы будем продолжать импортозамещение по всем направлениям. Я уверен, что благодаря в том числе и членам правительства, нашим ведущим компаниям, мы все эти трудности преодолеем".

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Версия на азербайджанском языке Putin: “Sanksiya təzyiqi kompleks xarakter daşıyır”

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