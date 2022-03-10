Путин: Сейчас санкционное давление имеет комплексный характер

"Сейчас санкционное давление имеет комплексный характер и создает для России определенные проблемы, но мы так же как преодолевали трудности в предыдущие годы, преодолеем их и сейчас. Надо пройти этот период".

"Сейчас санкционное давление имеет комплексный характер и создает для России определенные проблемы, но мы так же как преодолевали трудности в предыдущие годы, преодолеем их и сейчас. Надо пройти этот период".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что экономика России адаптируется к новой ситуации: "Мы будем продолжать импортозамещение по всем направлениям. Я уверен, что благодаря в том числе и членам правительства, нашим ведущим компаниям, мы все эти трудности преодолеем".