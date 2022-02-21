Путин сегодня соберет заседание Совета безопасности России

Президент России Владимир Путин сегодня проведет заседание Совета безопасности страны.

Президент России Владимир Путин сегодня проведет заседание Совета безопасности страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Совсем скоро, буквально через 10-15 минут, президент Путин соберет заседание Совета безопасности России", - сказал представитель Кремля. Он уточнил, что речь идет о "большом" заседании, а не о более регулярных совещаниях президента с постоянными членами СБ РФ. По его словам, на мероприятии ожидается выступление самого главы государства, возможны доклады и других участников.

Отвечая на уточняющий вопрос, Песков сообщил, что это "не регулярное" заседание Совбеза. При этом представитель Кремля не ответил на вопрос о теме мероприятия.