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Путин сегодня соберет заседание Совета безопасности России

Путин сегодня соберет заседание Совета безопасности России Президент России Владимир Путин сегодня проведет заседание Совета безопасности страны.
В регионе
21 февраля 2022 г. 12:42
Путин сегодня соберет заседание Совета безопасности России

Президент России Владимир Путин сегодня проведет заседание Совета безопасности страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Совсем скоро, буквально через 10-15 минут, президент Путин соберет заседание Совета безопасности России", - сказал представитель Кремля. Он уточнил, что речь идет о "большом" заседании, а не о более регулярных совещаниях президента с постоянными членами СБ РФ. По его словам, на мероприятии ожидается выступление самого главы государства, возможны доклады и других участников.

Отвечая на уточняющий вопрос, Песков сообщил, что это "не регулярное" заседание Совбеза. При этом представитель Кремля не ответил на вопрос о теме мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Putin bu gün Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirəcək
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