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Путин: Санкции сказываются на росте цен в России

Путин: Санкции сказываются на росте цен в России Санкции сказываются на росте цен в России, но есть и недоработки властей.
В регионе
19 декабря 2024 г. 13:36
Путин: Санкции сказываются на росте цен в России

Санкции сказываются на росте цен в России, но есть и недоработки властей.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе конференции по итогам года.

"Конечно, в известной степени сказываются и те ограничения внешние, санкции и так далее. Они не имеют ключевого значения, но все-таки так или иначе отражаются [на росте цен], потому что удорожают логистику, - отметил глава государства. - Но есть и субъективные [факторы], есть и недоработки наши".

Он также отметил, что ситуация с инфляцией в стране является тревожным сигналом.

Отметим, что на днях главы МИД ЕС окончательно утвердили 15-й пакет санкций в отношении РФ.

Великобритания также расширила свой санкционный список для России, внеся в него 20 судов и две компании.

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