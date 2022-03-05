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Путин: Санкции против России сродни объявлению войны

Путин: Санкции против России сродни объявлению войны Путин сравнил санкции против России с объявлением войны
В регионе
5 марта 2022 г. 17:49
Путин: Санкции против России сродни объявлению войны
Владимир Путин

"Эти санкции, которые вводятся, они сродни объявлению войны".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.

Путин отметил, что есть много разных вариантов демилитаризации Украины: "Есть много разных вариантов демилитаризации Украины, они лежат на столе переговоров с Киевом, надеемся на положительную реакцию".

В. Путин заявил, что необходимости вводить особое положение в России нет: "Военное положение вводится в стране в соответствии с законом в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий. У нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет. Мы не планируем вводить никакого особо положения на территории РФ, нет такой необходимости сегодня".

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Версия на английском языке Putin says sanctions against Russia akin to declaration of war

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