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Путин: Санкции против России будут введены в любом случае

Путин: Санкции против России будут введены в любом случае Санкции Запада против России, так же как и в отношении Беларуси, будут введены в любом случае, повод для этого будет найден.
В регионе
18 февраля 2022 г. 18:50
Путин: Санкции против России будут введены в любом случае
Владимир Путин

Санкции Запада против России, так же как и в отношении Беларуси, будут введены в любом случае, повод для этого будет найден.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

По его словам, санкционное давление "является абсолютно нелегитимным".

Президент РФ заявил, что страна будет ориентироваться на национальные интересы и поступать так, как считает нужным.

"Конечно, мы смотрим, что в мире происходит, но мы имеем четкие, понятные ориентиры, соответствующие национальным интересам российского народа и российского государства", - указал Путин.

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Версия на английском языке Putin: "In any case, sanctions will be imposed on Russia"
Версия на азербайджанском языке Putin: "İstənilən halda Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq olunacaq"

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