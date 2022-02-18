Путин: Санкции против России будут введены в любом случае

Санкции Запада против России, так же как и в отношении Беларуси, будут введены в любом случае, повод для этого будет найден.

Санкции Запада против России, так же как и в отношении Беларуси, будут введены в любом случае, повод для этого будет найден.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

По его словам, санкционное давление "является абсолютно нелегитимным".

Президент РФ заявил, что страна будет ориентироваться на национальные интересы и поступать так, как считает нужным.

"Конечно, мы смотрим, что в мире происходит, но мы имеем четкие, понятные ориентиры, соответствующие национальным интересам российского народа и российского государства", - указал Путин.