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Путин: С самого начала событий 24 июня предпринимались шаги для избежания кровопролития

Путин: С самого начала событий 24 июня предпринимались шаги для избежания кровопролития Шаги, направленные на избежание кровопролития, предпринимались по прямому указанию президента с самого начала событий 24 июня.
В регионе
26 июня 2023 г. 23:43
Путин: С самого начала событий 24 июня предпринимались шаги для избежания кровопролития

Шаги, направленные на избежание кровопролития, предпринимались по прямому указанию президента с самого начала событий 24 июня.

Как передает Report, об этом заявил глава российского государства Владимир Путин в своем телеобращении.

"С самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови. Для этого потребовалось и время, в том числе, чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку, дать понять, что их действия решительно отвергаются обществом, и дать понять, к каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства ведет авантюра, в которую их втравили", - отметил Путин.

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