Путин: С самого начала событий 24 июня предпринимались шаги для избежания кровопролития

Шаги, направленные на избежание кровопролития, предпринимались по прямому указанию президента с самого начала событий 24 июня.

Шаги, направленные на избежание кровопролития, предпринимались по прямому указанию президента с самого начала событий 24 июня.

Как передает Report, об этом заявил глава российского государства Владимир Путин в своем телеобращении.

"С самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови. Для этого потребовалось и время, в том числе, чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку, дать понять, что их действия решительно отвергаются обществом, и дать понять, к каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства ведет авантюра, в которую их втравили", - отметил Путин.