Путин: С помощью новой межконтинентальной ракеты мы сможем нанести удар по любой точке мира

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Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ "С помощью новой межконтинентальной ракеты мы сможем нанести удар по любой точке мира".

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом во время своего ежегодного обращения к Федеральному собранию сказал президент России Владимир Путин.

На заседании было показано видео полета крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и неограниченной дальностью полета и возможностями обхода систем Противоракетной обороны.

"Это просто фантастика. Ни у кого нет такого оружия, кроме России. Эту мы назвали "Авангардом". После операции в Сирии мир узнал названия всех наших важных систем оружия", - подчеркнул он.

Путин также отметил наличие у России сверхзвукового оружия и отметил, что идет работа и над лазерным оружием.

Отметим, что некоторое время назад один из российских официальных лиц заявил, что в Сирии Россия испытает как минимум 200 новых видов оружия.