Путин: Россию обманули в обещании не продвигать НАТО на восток

Россию "кинули", пообещав когда-то не продвигать инфраструктуру НАТО на восток ни на один дюйм.

Россию "кинули", пообещав когда-то не продвигать инфраструктуру НАТО на восток ни на один дюйм.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я бы хотел еще раз объяснить логику нашего поведения и наших предложений по гарантиям безопасности: как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на Восток ни на один дюйм. Всем это хорошо известно", - напомнил глава российского государства на пресс-конференции во вторник по итогам переговоров в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Сегодня мы видим, где находится НАТО: Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говоря в народе, "кинули", ну просто обманули", - констатировал Путин.

Президент РФ напомнил, что после этого США вышли из договора по противоракетной обороне.

"Мы долго уговаривали этого не делать. Это один из основополагающих фундаментальных договоров обеспечения безопасности в мире. Тем не менее Соединенные Штаты сделали то, что сделали - вышли, и теперь пусковые установки ПРО находятся в Румынии и в Польше создаются, если еще не сделали", - обрисовал текущее положение Путин, указав, что в этих странах стоят пусковые установки МК-41, на которые можно устанавливать ударные системы Tomahawk, которые будут покрывать территорию России на тысячи километров. "Ну это разве не угроза для нас?" - заметил он.