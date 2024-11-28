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Путин: Россия знает, сколько западных ракет поставят Украине

Путин: Россия знает, сколько западных ракет поставят Украине Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москве известно, сколько западных ракет уже поставлено и планируется поставить в Украину.
В регионе
28 ноября 2024 г. 14:25
Путин: Россия знает, сколько западных ракет поставят Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москве известно, сколько западных ракет уже поставлено и планируется поставить в Украину.

Как сообщает Report об этом Путин заявил в четверг в Астане на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Мы знаем, разумеется, сколько соответствующих систем вооружения находится у потенциального противника, где они конкретно находятся, сколько вооружения поставлено Украине и сколько планируется их поставить", - сказал российский президент.

Он добавил, что никакие поставки даже самого современного вооружения Украине не изменят ситуацию на поле боя.

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