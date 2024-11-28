Путин: Россия знает, сколько западных ракет поставят Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москве известно, сколько западных ракет уже поставлено и планируется поставить в Украину.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москве известно, сколько западных ракет уже поставлено и планируется поставить в Украину.

Как сообщает Report об этом Путин заявил в четверг в Астане на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Мы знаем, разумеется, сколько соответствующих систем вооружения находится у потенциального противника, где они конкретно находятся, сколько вооружения поставлено Украине и сколько планируется их поставить", - сказал российский президент.

Он добавил, что никакие поставки даже самого современного вооружения Украине не изменят ситуацию на поле боя.