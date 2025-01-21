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Путин: Россия заняла первое место по поставкам нефти и газа в Китай

Путин: Россия заняла первое место по поставкам нефти и газа в Китай Россия заняла первое место по поставкам нефти и газа в Китай.
В регионе
21 января 2025 г. 13:56
Путин: Россия заняла первое место по поставкам нефти и газа в Китай

Россия заняла первое место по поставкам нефти и газа в Китай.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи.

"Китай является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов. Мы удерживаем первое место по экспорту нефти. Пять лет назад мы вместе с вами дали старт эксплуатации газопровода "Сила Сибири", сегодня же Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа", - сказал Путин.

По данным Главного таможенного управления Китая, РФ в 2024 году поставила рекордные 108,47 млн тонн нефти. В общей структуре импорта КНР доля РФ составляет почти 20%.

По сумме трубопроводных поставок и СПГ РФ регулярно выходит на первое место в таможенной статистике КНР. По последним сводкам, в октябре и ноябре российский газ обеспечил более 25% китайского импорта.

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Версия на азербайджанском языке Putin: Rusiya Çinə neft və qaz tədarükündə birinci yeri tutub

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