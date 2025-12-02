Путин: Россия в ответ на атаки на танкеры расширит удары по украинским портам

Россия в ответ на атаки на танкеры в Черном море расширит удары по украинским портам и по судам, заходящим в эти порты.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если атаки на танкеры будут продолжаться, мы рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов стран, помогающих Украине. Надеюсь, что Киев и те, кто стоят за его спиной, подумают, стоит ли продолжать атаки на суда в Черном море", - заявил он.