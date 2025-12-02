Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Путин: Россия в ответ на атаки на танкеры расширит удары по украинским портам

    В регионе
    • 02 декабря, 2025
    • 19:26
    Путин: Россия в ответ на атаки на танкеры расширит удары по украинским портам

    Россия в ответ на атаки на танкеры в Черном море расширит удары по украинским портам и по судам, заходящим в эти порты.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

    "Если атаки на танкеры будут продолжаться, мы рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов стран, помогающих Украине. Надеюсь, что Киев и те, кто стоят за его спиной, подумают, стоит ли продолжать атаки на суда в Черном море", - заявил он.

    Владимир Путин российско-украинская война атака на танкеры
    Putin: Rusiya tankerlərə hücumlara cavab olaraq Ukrayna limanlarına zərbələri genişləndirəcək
    Elvis

    Последние новости

    19:52

    Посол: Отношения ОАЭ и Азербайджана отражают крепкую дружбу двух дружественных стран

    Внешняя политика
    19:46
    Фото

    Зеленский обсудил с Ирландией использование замороженных активов РФ

    Другие страны
    19:33

    В Баку проходит официальный прием по случаю Дня независимости ОАЭ

    Внешняя политика
    19:26

    Путин: Россия в ответ на атаки на танкеры расширит удары по украинским портам

    В регионе
    19:23

    Путин: Если Европа начнет войну - Россия готова прямо сейчас

    В регионе
    19:12

    Сборная Азербайджана стала победителем турнира в Дакке

    Футбол
    19:09

    Рютте: Единогласие в НАТО по членству Украины пока не достигнуто

    Другие страны
    18:56
    Фото

    Азербайджан и ЕС обсудили строительство "Зеленого энергетического коридора"

    Энергетика
    18:46

    Yahoo потеряла 28% своей доли рынка в Азербайджане в ноябре

    ИКТ
    Лента новостей