Путин: Россия в ответ на атаки на танкеры расширит удары по украинским портам
В регионе
- 02 декабря, 2025
- 19:26
Россия в ответ на атаки на танкеры в Черном море расширит удары по украинским портам и по судам, заходящим в эти порты.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если атаки на танкеры будут продолжаться, мы рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов стран, помогающих Украине. Надеюсь, что Киев и те, кто стоят за его спиной, подумают, стоит ли продолжать атаки на суда в Черном море", - заявил он.
