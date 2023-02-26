Путин: Россия против выстраивания мира в интересах только одной страны - США

Мир должен меняться, но Россия против выстраивания нового мира в интересах только одной страны - США.

Мир должен меняться, но Россия против выстраивания нового мира в интересах только одной страны - США.

Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

По словам главы государства, в РФ понимают, что после развала СССР ситуация в мире меняется, появляются новые центры силы. "Это, естественно, должно сказаться и на строительстве, на приоритетах в строительстве международных отношений. Ну конечно. А как же, Советского Союза нет? Нет. Как бы мы не говорили, что Россия это - наследница СССР в правовом смысле… в правовом смысле так и есть, но здесь же не о правовых сентенциях речь идет, а о потенциалах. Потенциал другой у сегодняшней России. Мы это понимаем и согласны на то, что мир должен меняться", - пояснил Путин.

Он добавил, что Россия этому никогда не препятствует, в том числе в ООН, думая над ее реформированием. "Но против чего мы выступаем? Против того, чтобы новый мир, который складывается, выстраивался только в интересах одной страны, в данном случае Соединенных Штатов. Они хотят сделать именно это, я вас уверяю, все это понимают", - подчеркнул президент.