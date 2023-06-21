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Путин: Россия продолжит развитие ядерной триады

Путин: Россия продолжит развитие ядерной триады Россия продолжит развитие ядерной триады, это является залогом военной безопасности страны и мировой стабильности.
В регионе
21 июня 2023 г. 17:30
Путин: Россия продолжит развитие ядерной триады

Россия продолжит развитие ядерной триады, это является залогом военной безопасности страны и мировой стабильности.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Важнейшая задача здесь - развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности", - сказал он на встрече с выпускниками военных вузов.

По словам Путина, "уже около половины частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами "Ярс", проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью "Авангард".

"В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой", - продолжил он.

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