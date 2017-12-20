Путин: Россия продолжит нейтрализовывать очаги терроризма

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Россия и впредь будет столь же решительно нейтрализовывать очаги международного терроризма совместно с теми странами, которые к этому готовы.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на торжественном вечере, посвященном Дню сотрудников органов безопасности.

"Рассчитываю, что по каждой профильной задаче вы будете стремиться к высоким, максимальным результатам, действовать твердо, в высшей степени профессионально и эффективно", - отметил В.Путин.