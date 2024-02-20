Путин: Россия переживает особое время

Россия переживает особое время, его новизна в том, чтобы вывести страну на другой уровень развития.

Россия переживает особое время, его новизна в том, чтобы вывести страну на другой уровень развития.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал президент России Владимир Путин, выступая на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени".

"Сильные идеи всегда нужны, потому что всегда стоят задачи, связанные с развитием. Но сильные идеи для нового времени именно сегодня - это вот прямо в точку! Потому что сегодня, я думаю, что все со мной согласятся, мы переживаем все-таки особое время. И эта новизна заключается в том, что мы выходим на совершенно другой уровень стоящих перед нами задач, для того, чтобы добиваясь их, вывести страну на новый уровень развития", - пояснил он.