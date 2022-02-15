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Путин: Россия не желает войны

Путин: Россия не желает войны "Россия не желает войны, поэтому и предложила провести переговоры по обеспечению равной безопасности в Европе".
В регионе
15 февраля 2022 г. 19:36
Путин: Россия не желает войны

"Россия не желает войны, поэтому и предложила провести переговоры по обеспечению равной безопасности в Европе".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Хотим мы этого или нет? Конечно, нет", - подчеркнул российский лидер в ответ на вопрос Deutsche Welle, исключает ли он возможность войны в Европе.

"Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну", - пояснил Путин.

По словам Путина, Москва рассчитывает, что диалог сложится именно таким образом.

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Версия на азербайджанском языке Putin: "Rusiya müharibə istəmir"

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