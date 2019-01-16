Путин: Россия не заинтересована в новой гонке вооружений

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин заявил, что Россия, как ответственная и здравомыслящая страна, не заинтересована в новой гонке вооружений, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Разумеется, мы не собираемся закрывать глаза на развёртывание американских ракет, которые представляют прямую угрозу для нашей безопасности. Вынуждены будем принимать эффективные ответные меры. Однако Россия, как ответственная и здравомыслящая страна, не заинтересована в новой гонке вооружений", - сказал он в интервью сербским СМИ в преддверии своего визита.