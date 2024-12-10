Путин: Россия не ужесточает ядерную доктрину, а совершенствует

Россия не ужесточает ядерную доктрину, а совершенствует.

Россия не ужесточает ядерную доктрину, а совершенствует.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Мы не ужесточаем ядерную доктрину. Мы ее совершенствуем. А так, по большому счету, нам теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а "Орешник"", - также отметил глава РФ.

Путин пояснил, что достаточное количество этих современных систем оружия практически говорит об отсутствии необходимости применения ядерного оружия.

Поэтому, по словам президента, Россия ведет себя достаточно аккуратно и даже сдержанно по всем направлениям.

"Но там, где нужно, проявляем необходимую волю на государственном уровне и на уровне граждан Российской Федерации, которые живут здесь и хотят, чтобы здесь жили их дети, считают Россию своей Родиной, готовы все сделать для ее укрепления", - подытожил Путин.